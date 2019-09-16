Рауф Нугуманов:

Генеральный директор АО «Башспирт» в интервью рассказал о новой стратегии развития компании, внимании к качеству и планах на будущее.

— Рауф Самигуллович, что остается неизменным в жизни компании на протяжении всей ее истории?

— Наши заводы в Бирске, Белебее, Уфе, Стерлитамаке открылись более ста лет назад. Это очень богатый и непростой опыт. Вместе со всей страной предприятия сегодняшнего «Башспирта» преодолевали все сложные периоды нашей истории: Октябрьскую революцию, Великую Отечественную войну, эпоху послевоенного восстановления и кризис 90-х годов. И то, что нашим заводам удалось не просто выстоять, а сохранить курс на постоянное и непрерывное развитие — это великое достижение.

— Одно из важнейших направлений в работе сегодня — это борьба с контрафактным алкоголем. Какие меры вы предпринимаете против производителей суррогатов?

— Конечно, тема борьбы с контрафактом стоит очень остро — эта проблема затрагивает и нас как легального производителя, и правоохранительные органы, и сферу здравоохранения, поскольку употребление напитков сомнительного происхождения нередко приводит к самым печальным последствиям.

Со своей стороны мы тоже боремся с подделками и суррогатным алкоголем. Наши сертифицированные лаборатории часто привлекаются для оценки качества спиртного, изъятого полицейскими. Бывает, что мы сами узнаем о местах продажи суррогатов раньше и передаем информацию в правоохранительные органы.

И надо сказать, что масштабы этой борьбы в нашей республике с каждым годом лишь набирают обороты: по данным Росалкогольрегулирования, только в первом квартале объемы изъятого полицейскими поддельного алкоголя сравнялся с показателями всего прошлого года.

— Как защищена оригинальная продукция АО «Башспирт»?

— Помимо традиционных методов, некоторые торговые марки защищены системой бренд-контроля DAT. Мы были одними из первых, кто внедрил эту технологию. Суть ее в том, что проверить подлинность продукта может без труда сам покупатель, введя DAT-код на сайте оператора технологии. Код можно использовать только раз — при попытке повторной проверки система выдаст предупреждение.

— В конце мая «Башспирт» утвердил новую стратегию развития. Был представлен и новый слоган компании — «Чистая. Честная. Натуральная». Какой смысл вы вкладываете в эти слова?

— Наша философия и новый слоган отражают наш подход к производству. Сегодня «Башспирт» — компания, выпускающая биологически чистую продукцию. Мы отказались от красителей и используем только натуральное сырье. Наши торговые марки подкреплены экосертификатами.

Взять, например, воду, которую наша компания использует в производстве. Мы долго анализировали и экспериментировали, но в результате нашли наиболее подходящий источник — он расположен на хребте Алатау в предгорьях Южного Урала в 200 километрах от Уфы. Растительное сырье выращивается в экологически чистых районах Башкортостана. Используем и знаменитый на весь мир башкирский мед. И, разумеется, мы гарантируем отсутствие ГМО в нашей продукции.

Компания «Башспирт» первой в России начала массовый выпуск продукции на спирте «Альфа» - он отличается от существующих марок более строгими требованиями по содержанию метанола (до 0,001%) и относится к спиртам наивысшего качества. Эту марку мы производим на собственном заводе в Стерлитамаке по уникальной технологии. В качестве сырья мы используем только рожь — единственное зерновое сырье, в котором гарантированно отсутствует ГМО. Контроль безопасности и качества сырья проводится в нашей аккредитованной лаборатории.

Добавлю, что филиалы АО «Башспирт» сертифицированы на соответствие требованиям НАССР — системы безопасности пищевых продуктов, которая обеспечивает контроль на каждом этапе производства. Также мы имеем сертификаты на соответствие стандартам ISO 22000, FSSC 22000 и «Эко-продукт».

— Недавно компания объявила о запуске проекта внутренней оценки «Трезвый взгляд». В чем суть этой программы?

— Я уверен, что контролировать качество необходимо не только на производстве, но и в обслуживании наших клиентов. С этой целью мы запустили наш внутренний проект «Трезвый взгляд». Суть его в том, что сотрудники компании посещают наши фирменные магазины и по итогам посещения заполняют чек-лист, оценивая торговую точку по ряду критериев. Особое внимание уделяется представленному ассортименту, выкладке продуктовой линейки, свежести товаров, чистоте в торговом зале. По пятибальной шкале оценивается и качество сервиса, взаимодействие персонала с покупателями.

Мы уверены, что для достижения поставленных целей важна максимальная вовлеченность каждого нашего сотрудника в общее дело. Система внутренней оценки поможет нам улучшить бизнес-процессы всего предприятия, найти слабые места — и принять соответствующие меры.

— Какие новые направления планирует осваивать компания в будущем?

— Сегодня мы являемся одним из крупнейших российских производителей в своей отрасли. Продукция под маркой «Башспирта» представлена в 38 регионах страны. Ведем поставки и за рубеж: популярные напитки можно встретить в Армении, Казахстане, в странах Европы и даже в США.

У нас еще есть неосвоенные регионы в России. Есть куда стремиться. Мы планируем занять достойное место на полках магазинов в Москве и Петербурге, активно присматриваемся к Сибири — в частности, к Новосибирску и Красноярску. Несомненно, расширение географии нашей продукции будет проходить параллельно с развитием нашей розничной сети.

— В этом году «Башспирт» запустил масштабную программу ребрендинга и уже открыл первые магазины под новым названием «Тантана». Какие преимущества получат потребители?

— Сегодня у нас по всей республике действует сеть из 170 магазинов, и буквально в начале августа мы открыли две новые торговые точки под брендом «Тантана» в уфимском микрорайоне Нижегородка и на улице Владивостокской. Новый формат позволил нам выйти за рамки стандартного фирменного магазина. Потребителям интересен широкий ассортимент самых разных напитков — и сегодня мы готовы предоставить такой выбор. До конца года мы переведем в новый формат 10 магазинов. Такими же темпами планируем обновлять розницу и в дальнейшем. Первые магазины, прошедшие рестайлинг, уже показали рост выручки. Почему мы выбрали такое название?

«Тантана» — в переводе с башкирского языка означает «торжество». Таким образом, мы хотели подчеркнуть богатые традиции гостеприимства, атмосферу и размах народного праздника. И, конечно же, нашу тесную связь с родиной.

— Летом этого года вы объявили, что новый завод в Булгаково начнет работу на год раньше, чем планировалось. Какова его производственная мощность?

— Это будет крупнейшая производственная площадка холдинга «Башспирт», проектная мощность завода составляет 7,6 млн декалитров, что сравнимо с суммарной производственной мощностью всех наших предприятий. Изначально планировалось, что завод в Булгаково откроется в 2021 году, однако нам удалось договориться с поставщиками о завершении монтажа оборудования и пуско-наладочных работ уже до конца текущего года. Некоторое время займут необходимые формальности, связанные с получением разрешительных документов. Запуск производства мы планируем уже весной 2020 года.

Конечная стоимость этого проекта — 2,7 млрд рублей. Мы создаем здесь порядка 400 рабочих мест. Новую площадку планируем назвать «БашБиоСпирт», что соответствует нашему сегодняшнему курсу развития.

На новой площадке, получившей название «БашБиоСпирт», мы построили производственный и административный корпуса, спиртохранилище, распределительный центр, склад посуды, котельную и ремонтный цех. Конвейер будет включать в себя 6 современных итальянских линий производительностью 6 и 12 тысяч бутылок в час.

Самое главное — объединение всех наших площадок на одном заводе позволит нам снизить расходы на логистику, а следовательно — снизить себестоимость продукции и увеличить объемы продаж, что немаловажно.