Сбербанк откроет «Салаватстеклу» кредитную линию на 500 млн рублей

Башкирское отделение Сбербанка откроет АО «Салаватстекло» (входит в группу предприятий предпринимателя Радика Султанова) возобновляемую кредитную линию с лимитом задолженности 500 млн руб. Совет директоров предприятия одобрил сделку 12 сентября.

Средства привлекаются по дифференцированным процентным ставкам от 1,6% до 8,55% на период до трех лет. За счет кредита предприятие планирует пополнить оборотные средства. Кроме того, «Салаватстекло» намерено приобрести вексели Сбербанка для расчетов по ранее подписанным договорам.

АО «Салаватстекло» — крупный российский производитель стекла. В состав группы входит также «Саратовстройстекло».

Ирина Самойлова