Анонсирована лимитированная серия автомобилей LADA #CLUB с новым дизайном

Фото: LADA

LADA сообщила о новой лимитированной серии автомобилей LADA #CLUB. Машины имеют обновленный внешний и внутренний дизайн с дополнительным набором оборудования. Об этом сообщается на сайте LADA.

У автомобилей имеются новая обивка, двухцветные колесные диски, корпуса наружных зеркал черного цвета и датчики парковки. Концепция #CLUB будет предлагаться на машинах LADA Granta, LADA XRAY и LADA Largus. Подробности, связанные с комплектациями и ценами на ограниченную серию машин, будут опубликованы в ближайшее время.

Георгий Портнов