Жилкомсервис из Невского района задолжал Водоканалу более 300 млн рублей

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» опубликовало списки дебиторской задолженности абонентов по состоянию на 1 августа 2019 года. Лидирует в этом перечне ООО «ЖКС №1 Невского района», которое задолжало предприятию более 300 млн рублей. Второе место в списке занимает ООО «ЖКС №1 Кировского района», чей долг составляет более 259 млн руб. На третьем — ООО «ЖКС №3 Центрального района» с долгом более 191 млн руб. Среди промышленных потребителей самыми крупными должниками являются АО «Ломо» и ООО «Даугава» — свыше 5 млн и 3 млн руб. соответственно.

Полный список должников размещен на официальном сайте «Водоканала Санкт-Петербурга».

Ранее “Ъ-СПб” писал, что с начала года петербуржцы задолжали Водоканалу почти 1 млрд руб. В адрес должников подано более двух тысяч судебных исков.