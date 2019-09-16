На трассе «Кола» ограничили движение на путепроводе

На трассе «Кола» во Всеволожском районе Ленобласти, на путепроводе через железную дорогу Всеволожск — Дубровка ограничили движение транспорта.

Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 16 сентября по 20 сентября, в связи с производством работ по устройству верхнего слоя дорожного покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона для движения закрыты правые (крайние) полосы движения. В период с 23 по 27 сентября дорожные работы будут производиться на левой (осевых) полосах. Дорога на данном участке имеет по две полосы в каждую сторону.

Сроки производства работ могут быть скорректированы с учетом погодных условий.