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Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

На трассе «Кола» ограничили движение на путепроводе

На трассе «Кола» во Всеволожском районе Ленобласти, на путепроводе через железную дорогу Всеволожск — Дубровка ограничили движение транспорта.

Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 16 сентября по 20 сентября, в связи с производством работ по устройству верхнего слоя дорожного покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона для движения закрыты правые (крайние) полосы движения. В период с 23 по 27 сентября дорожные работы будут производиться на левой (осевых) полосах. Дорога на данном участке имеет по две полосы в каждую сторону.

Сроки производства работ могут быть скорректированы с учетом погодных условий.

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