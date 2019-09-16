В Таганроге возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты госпошлин на 3 млн рублей

Таганрогская транспортная прокуратура поддержала возбуждение уголовного дела отношении об уклонении от таможенных платежей, совершенное в крупном размере (ч. 1 ст. 194 УК РФ), сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

По версии следствия, подозреваемый решил уклониться от уплаты таможенных платежей. Для этого под видом ранее вывезенного российского автобуса марки «BOVA» 1986 года выпуска он ввез на территорию России из Украины иностранный автобус той же марки, но 2002 года выпуска. Злоумышленник заранее незаконно изменил номера основных агрегатов и государственные регистрационные знаки. Таким образом, бюджет Российской Федерации недополучил более 3 млн руб.

Дарья Голякова