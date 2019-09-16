В Екатеринбурге посреди городского пруда установили дверь

Уличный художник Рома Инк установил посреди городского пруда в Екатеринбурге белую дверь. На фото, опубликованном на его странице в Instagram, видно, что на двери висит табличка «Учет».

«Порой нам сложно найти правильный выход, но мало его найти. Даже отыскав его, до него ещё нужно добраться. А когда доберёмся, открыть дверь. Закрытость это не про двери. Закрытость она про все»,— описал работу художник. Арт объект появился в ночь на 16 сентября. Днем двое неизвестных утопили дверь. Они подплыли к арт-объекту на весельной лодке и толкнули его, сообщил портал Е1.

В июне художник сделал в Екатеринбурге серию граффити «Похороны свобод» в знак протеста против цензуры в России. Три ночи подряд на улицах Екатеринбурга появлялись нарисованные надгробные плиты. Работы быстро смыли коммунальные службы.