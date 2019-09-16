Журналист «Коммерсанта» выиграл турнир по покеру «Выбей Гарика» в Сочи

На минувшей неделе в «Казино Сочи» на Красной Поляне прошел турнир по покеру среди блогеров и СМИ с участием известного шоумена Гарика Харламова.

Мероприятие стало частью осеннего SPF. Девять игроков, собравшихся за столом помимо самого амбассадора покерных турниров «Казино Сочи» Гарика Харламова, должны были «выбить» его из игры. В результате победителем стал представитель «Коммерсанта-Кубань» Андрей Нимченко.

Видеотрансляция велась на канале игорной зоны в Ютьюбе. За ходом встречи наблюдали более тысячи человек. Кроме того, собственные сюжеты делали команды блогеров, приглашенных сразиться со звездой.

Турнир «Выбей Гарика» проходит уже во второй раз, в первом Гарик Харламов выбыл из-за стола третьим по счету. В этот раз – тоже третьим, но уже с другого конца, ему удалось продержаться дольше всех соперников кроме выбившего его Сергея Дутова и Андрея Нимченко. По ходу турнира амбассадор «Казино Сочи» занимал лидирующую позицию и вполне мог оказаться победителем по итогам всей встречи.

В хедз-апе (финальном этапе турнира, где определялся победитель) было очевидно, что противник нашего коллеги Сергей Дутов обладает большим игровым опытом и выглядит сильнее. К слову, на турнир Сергей попал, пройдя отборочный тур в инстаграмм «Казино Сочи». Однако удача оказалась на стороне Андрея Нимченко.

Все участники турнира получили подарки от Гарика Харламова. Главным призом для победителя стал «входной билет» на сателлит Главного события турнира SPF.