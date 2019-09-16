Роман Старовойт вступил в должность губернатора Курской области

Избранный губернатор Курской области Роман Старовойт официально вступил в должность. 16 сентября прошла торжественная церемония его инаугурации.

«Сегодня, чувствуя поддержку сотен тысяч избирателей, я осознаю всю меру ответственности и хочу заявить, что моя политика будет основана на принципе беспристрастности. Все решения я буду принимать, не взирая на чины и должности… Власть должна служить народу. Буду нетерпим к любым проявлениям коррупции, кумовства, как в систему управления, так и в образовании, здравоохранении»,— заявил на церемонии господин Старовойт.

Напомним, в единый день голосования 8 сентября врио губернатора Роман Старовойт набрал 81,07% голосов. Его ближайшие преследователи — омбудсмен Владимир Фирсов (КПРФ) и депутат Владимир Федоров (ЛДПР) — едва преодолели пятипроцентный барьер — 5,65 и 5,45% соответственно. За Татьяну Черникову от Партии зеленых отдали голоса 3,3% избирателей, за Николая Карцева от «Справедливой России» — 3,01%.

Сергей Калашников