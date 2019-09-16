В Петербурге актуализировали данные об участках для размещения НТО

В Петербурге актуализировали сведения о земельных участках, на которых могут быть размещены нестационарные торговые объекты (НТО). Данные по уже используемым 1785 участкам подтвердили, еще 931 участок может быть использован.

Как сообщили в пресс-службе комитета имущественных отношений, анализ свободных мест НТО заключался в выявлении и исключении тех земельных участков, которые не могут быть переданы предпринимателям из-за наличия отрицательных заключений от исполнительных органов власти.

В комитете добавили, что свободные участки под НТО могут быть выставлены на торги или предоставляться целевым образом.