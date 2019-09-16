Грузовик загорелся на трассе в Удмуртии

Грузовик с полуприцепом загорелся на перекрестке ул. Камская и 2 км. Чайковского тракта в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике 15 сентября.

«В 18:45 поступило сообщение о пожаре — горит грузовик с полуприцепом. К тушению привлекались две машины и шесть человек личного состава. Пожар был ликвидирован к 20:00»,— говорится в сообщении.

Очевидцы в социальных сетях сообщили, что грузовик вез дезодоранты. Аэрозоли также были замечены на фото с места происшествия.