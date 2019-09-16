30 человек попали в «Команду Челябинской области»

Подведены итоги кадрового проекта «Команда Челябинской области». Почти из 3 тысяч участников в финал прошли 274 кандидата, а 30 стали победителями, сообщает пресс-служба правительства региона.

Все победители будут включены в резерв управленческих кадров Челябинской области и вовлекаться в программы профессионального развития и стажировки, экспертного сопровождения.Так, один из победителей проекта – Владимир Шамне уже назначен и вступил в должность заместителя главы Челябинска по градостроительству, еще один из победителей – Евгений Курилов согласован для назначения на должность заместителя министра – начальника управления регионального министерства строительства и инфраструктуры.