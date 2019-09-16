С начала года на СКЖД пресекли более 350 хищений

В январе-августе этого года на полигоне СКЖД было пресечено более 350 хищений на сумму 5,4 млн руб., сообщает пресс-служба компании. Чаще всего злоумышленники пытались похитить части рельсов, грузы, цветные металлы и Наиболее часто объектом преступных посягательств, становились детали верхнего строения пути, перевозимые грузы, цветной металл и детали светофоров.

Кроме того, за этот период на магистрали зафиксировали более 15 тыс. административных правонарушений и 75 случаев хулиганства и вандализма. Также за это время в зоне деятельности Северо-Кавказской железной дороги обнаружили 300 бесхозных подозрительных предметов, для проверки которых привлекались правоохранительные органы.

Дарья Голякова