Мэром Тамбова стала чиновница областной администрации Наталия Макаревич

Тамбовская городская дума избрала на должность главы города руководителя управления по развитию промышленности и торговли областной администрации Наталию Макаревич. За нее проголосовали 29 депутатов из 34 присутствующих (всего в заксобрании 36 депутатов). Еще двое высказались против кандидатуры госпожи Макаревич, трое воздержались. Ее конкурентку — члена «Молодой гвардии» единороссов — Дарью Завражину поддержал только один депутат.

Кресло мэра Тамбова стало вакантным в середине марта, когда по состоянию здоровья в отставку ушел градоначальник Сергей Чеботарев. Помимо Наталии Макаревич и Дарьи Завражиной в конкурсе на замещение должности принимали участие бывший депутат облдумы Иван Паращак и экономист Андрей Бажилин.

Андрей Прах, Воронеж