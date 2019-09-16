Названа возможная причина пожара в храме Верхней Сысерти

Пожар в деревянном храме-часовне в Верхней Сысерти (Свердловская область) мог произойти из-за короткого замыкания, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. Пожар произошел 15 сентября. Огонь распространился на 180 кв.м. На месте работали пять единиц техники и 18 спасателей, с огнем удалось справиться за полтора часа.

Сгоревшая часовня — это точная копия часовни, построенной в первой половине XIX века и сожженной в годы Советской власти. Новая деревянная часовня напоминает сказочный теремок, рядом с разрушенным зданием каменного храма, говорится в сообщении на сайте екатеринбургской епархии.