Между Краснодаром и Калининградом открывается регулярное авиасообщение

Авиакомпания «Азимут» с 20 сентября открывает регулярные рейсы из Международного аэропорта Краснодар в Калининград. Суперджеты вместимостью 103 человека будут летать по понедельникам и пятницам.

Вылеты из столицы Кубани будут совершаться в 6:45, в пункт назначения рейс прибудет в 8:55. Время в полете составит 3:10. Из Калининграда самолеты будут вылетать в 9:45, прибывать - в 13:30. Время полета составит 2:45.

Билеты из Краснодара в Калининград можно купить на сайте «Азимута» и в авиакассах города.

Как сообщают в пресс-службе Международного аэропорта Краснодар, самолеты компании «Азимут» из кубанской столицы уже летают в Брянск, Волгоград, Ереван, Казань, Калугу, Махачкалу, Минеральные Воды, Москву, Нижнекамск, Нижний Новгород, Омск, Пермь, Псков, Самару, Санкт-Петербург, Ставрополь, Уфу, Челябинск, Элисту и Ярославль.

Василий Хитрых