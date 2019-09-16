«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в 16 регионах ЦФО из-за ветра

Гидрометцентр России предупредил о возможных негативных последствиях непогоды в 16 регионах Центрального федерального округа сегодня, 16 сентября. «Погода потенциально опасна»,— говорится на сайте организации.

В Москве и Московской области сильный ветер будет наблюдаться в течение трех дней — до 04:00 18 сентября. Порывы ветра могут достигать 18 м/с. Центр организации дорожного движения рекомендует не парковать автомобили под рекламными щитами и деревьями.

Сегодня весь день метеорологи ждут в Москве сильных порывов ветра - до 13-18 м/c. Будьте осторожны, не паркуйтесь под рекламными щитами и деревьями. pic.twitter.com/6o7NsyncDM — ЦОДД (@gucodd) 16 сентября 2019 г.

Сильный ветер ожидается в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Тамбовской, Тверской, Владимирской, Рязанской областях до 21:00 16 сентября. До полуночи ожидается сильный ветер в Калужской и Смоленской областях и до 23:00 в Тульской области. Ветер продержится до полудня 17 сентября в Рязанской области.