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«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в 16 регионах ЦФО из-за ветра

Гидрометцентр России предупредил о возможных негативных последствиях непогоды в 16 регионах Центрального федерального округа сегодня, 16 сентября. «Погода потенциально опасна»,— говорится на сайте организации.

В Москве и Московской области сильный ветер будет наблюдаться в течение трех дней — до 04:00 18 сентября. Порывы ветра могут достигать 18 м/с. Центр организации дорожного движения рекомендует не парковать автомобили под рекламными щитами и деревьями.

Сильный ветер ожидается в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Тамбовской, Тверской, Владимирской, Рязанской областях до 21:00 16 сентября. До полуночи ожидается сильный ветер в Калужской и Смоленской областях и до 23:00 в Тульской области. Ветер продержится до полудня 17 сентября в Рязанской области.

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