Общий объем производства химии в Саратовской области превысил 61 млрд рублей

В Саратовской области темп роста в химической промышленности за восемь месяцев этого года составил 107,2% к аналогичному периоду 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба областного министерства промышленности и энергетики.

В числе лидеров отрасли названы Балаковский филиал АО «Апатит», ООО «Саратоворгсинтез», ООО «НПП «Полипластик», филиал ООО «Хенкель Рус» в Энгельсе и ПАО «Балаковорезинотехника».

Общий объем производства в химической промышленности в указанный период превысил 61 млрд руб., что на 4,1 млрд руб. больше, чем годом ранее.

Марина Ковалева