РСХБ добился пересмотра дела о банкротстве «Оши»

Россельхозбанк добился в апелляции отмены решения суда, оставившему без рассмотрения заявление банка о признании банкротом АО «Производственная компания "Оша"». Дело направлено на новое рассмотрение, следует из материалов суда. Банк требовал включить в реестр требований должника задолженность в размере 493,7 млн руб., как требования обеспеченные залогом.

Компания входит в омский холдинг «Оша». Основным видом деятельности ПК «Оша» является разведение сельскохозяйственной птицы и выращивание зерновых.

О другой попытке обанкротить «Ошу» читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Оше» припомнили старые долги»

Оксана Павлова