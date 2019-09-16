На Конференцию “Преодолевая экспортные барьеры” приехали участники из Челябинской области и Башкирии. Площадка объединила предпринимателей, экспертов, спикеров, топ-менеджеров компаний, действующих экспортеров и тех, кто только задумывается о выходе на зарубежные рынки, а также представителей власти и институтов развития.



“Главная задача конференции - поднять историю с экспортом в Магнитогорске, чтобы познакомить предпринимателей с существующими возможностями, мерами поддержки, а также помочь получить эту поддержку. Бизнесменам необходимо обмениваться опытом и информацией. Российский экспортный клуб генерирует все в одном месте, организует площадки и события экспортной направленности. Тема экспорта достаточно узка, но возможности направления широкие. Одно дело продавать в Челябинске, а другое дело - за рубеж. Даже Казахстан является ближним зарубежьем, а мы приграничны с ним. Задача Экспортного клуба - объединить опыт экспортеров всей России. Думаю, что в следующем году сделаем всероссийскую конференцию экспортеров в Магнитогорске с приездом потенциальных покупателей”, - подчеркнул член Совета ЧОО "ОПОРА РОССИИ", председатель Российского Экспортного клуба, основатель Группы компаний G2R Рушан Гиниятов.

Во время работы Конференции “Преодолевая экспортные барьеры” участники обсудили актуальные вопросы экспортной деятельности, механизмы государственной поддержки, инструменты продвижения своих товаров за рубежом.