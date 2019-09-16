Ставрополь вошел в двадцатку самых чистых городов России

В этом году Ставрополь стал 20 по чистоте улиц из 200 российских городов по версии портала Domofond, сообщает пресс-служба Министерства ЖКХ Ставропольского края.

Участникам опроса предложили оценить утверждение «В моем районе чисто, мусор убирают своевременно» по шкале от 1 до 10, где 1 означает «полностью не согласен», а 10 — «полностью согласен».

Ставропольцы оценили чистоту в городе на 7,3 балла. Это на 0,8 балла больше, чем в прошлом году.

Самым чистым назвали город Губкин Белгородской области (8,2 балла). Далее идут Грозный (Чеченская Республика) и Гурьевск (Калининградская область) с результатом 8 баллов.

В рейтинг также вошли Михайловск (6,5 балла) – 50 место, Ессентуки (6,4 балла) – 59 место, Невинномысск (6,3 балла) – 76 место, Пятигорск (6,1) – 89 место и Минеральные Воды (5,6 балла) – 133 место.

Дарья Голякова