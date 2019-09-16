Кредиторов мир не берет

Кредиторы экс-совладельца компании «Сибмост» Владислава Кошкина добились отмены решения о заключении с ним мирового соглашения. Дело отправлено в новосибирский суд для возобновления процедуры банкротства. Кредиторы не согласны с 12-летним сроком погашения Владиславом Кошкиным долга на 3 млрд руб. Сам должник сообщил, что будет оспаривать отказ в мировом. Юристы считают, что шансы возобновления процедуры банкротства высоки.

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа отменил решение суда Новосибирской области о заключении мирового соглашения между экс-совладельцем АО «Сибмост», депутатом заксобрания Новосибирской области Владиславом Кошкиным и его кредиторами. «В утверждении заключенного мирового соглашения отказать. Дело направить в Арбитражный суд Новосибирской области для рассмотрения вопроса о возобновлении производства по делу банкротстве Владислава Кошкина»,— сказано в определении суда. Решение принято по искам Экспобанка и банка «Открытие», которые оспорили заключение мирового с господином Кошкиным. Их жалобы были рассмотрены судом одновременно.

«Все мелкие кредиторы выступили против заключения мирового соглашения. Они считают, что их права были нарушены. Но нам кажется, что права не были нарушены и основной кредитор (Сбербанк,— «Ъ») сделал все правильно, дав возможность должнику рассчитаться»,— сказал «Ъ» арбитражный управляющий Владислава Кошкина Иван Бондар. Он не исключил, что это решение кассационной инстанции будет оспорено должником. «Скорее всего, возобновление процедуры банкротства будет. Мировое было на определённый срок и кредиторы сказали, что сроки очень длинные. Хотят побыстрее и покороче срок»,— сказал он.

Дело о банкротстве 51-летнего Владислава Кошкина было возбуждено в 2017 году по иску Экспобанка. Тогда же иск о банкротстве был подан и в отношении основного на тот момент совладельца «Сибмоста» 79-летнего Альберта Кошкина. Банк заявил о долге 178 млн руб. В 2018 году в отношении господ Кошкиных была введена процедура реализации имущества. В реестр требований Владислава Кошкина были включены требования на сумму более 6,6 млрд руб., в реестр требований кредиторов Альберта Кошкина — 4,8 млрд руб. Основной кредитор обоих должников — Сбербанк (4,5 и 3 млрд руб. соответственно). Кошкины выступали поручителями по кредитам «Сибмоста», в отношении которой в мае этого года введена процедура наблюдения. В июле 2019 года арбитражный суд Новосибирской области утвердил мировые соглашения между господами Кошкиными и кредиторами. По их условиям, должники должны рассчитаться с долгами за 12 лет. Владислав Кошкин должен погасить 45% требований кредиторов, остальное будет прощено, Альберт Кошкин — 65%. Обеспечить выплаты в рамках мирового выразили согласие АО «Сибмост» и строительная компания «Хотьковский автомост» (Московская область).

В деле о банкротстве Альберта Кошкина суд рассмотрит жалобы Экспобанка, ООО «Конструктив» и банка «Открытие» на заключении мировых соглашений 16 сентября.

В банке «Открытие» и Сбербанке отказались от комментариев. В Экспобанке сообщили, что не согласны с решением об утверждении мирового соглашения: «Фактически суд первой инстанции освободил Кошкиных от исполнения обязательств, простив 55% долга и установив график погашения на 12 лет с фактическим перерывом на 3 года». В банке отметили, что мировое соглашение затрагивает интересы кредиторов АО «Сибмост», который должен исполнять обязательства Кошкиных в ущерб своим кредиторам.

Владислав Кошкин сообщил «Ъ», что планирует оспаривать решение кассации. Мы ожидали, что часть кредиторов выступить против условий мирового соглашения в суде. Они еще на заседании кредиторов высказали свое мнение»,— сказал он.

Учитывая длительную отсрочку погашения долга и существенный дисконт, кредиторы имели основания для оспаривания мирового соглашения, отмечает партнер, исполнительный директор юридического бюро «Падва и Эпштейн» Антон Бабенко. «Суд не должен утверждать мировое соглашение, если оно противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц»,— говорит он . На законодательном уровне сроки погашения задолженности перед кредиторами в соответствии с заключенным мировым соглашением строго не регламентируются, говорит партнер юридической компании «Нафко» Павел Иккерт. «Предполагается, что кредиторы самостоятельно определяют эти сроки, исходя из имеющихся сведений о доходах и расходах должника. С учетом отмены решения о заключении мирового, есть основания для возобновления производства по делу о банкротстве, причем, с того этапа, на котором оно было прервано заключением соглашения», - говорит он.

Оксана Павлова