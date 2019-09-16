По факту гибели двоих рыбаков вблизи Саратовской ГЭС возбуждено уголовное дело

Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двоим рыбакам вблизи Саратовской ГЭС (ч. 3 ст. 109 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК.

По версии следствия, 24 августа четверо мужчин на катере «Прогресс-2» передвигались по Волга вблизи плотины Саратовской ГЭС. У них заглох мотор, и течением реки судно начало относить к ГЭС. В этот момент на станции произошел сброс воды, из-за чего катер перевернулся и пошел ко дну. Двоим рыбакам удалось спастись – они зацепились за трос внутри шлюза, двое других погибли. Их тела были обнаружены 28 и 30 августа в Вольском районе.

Ведутся следственные действия.

Марина Ковалева