Заводу «Авиастар-СП» требуются около двух тысяч рабочих

АО «Авиастар-СП» требуются около двух тысяч рабочих. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба предприятия со ссылкой на губернатора Ульяновской области Сергея Морозова.

На предприятии сообщили о подписании соглашения о сотрудничестве с целью внедрения новых производственных технологий.

Ульяновское самолетостроительное предприятие является крупнейшим в России по выпуску авиационной техники. Завод специализируется на производстве транспортных самолетов Ил-76МД-90А, пассажирских и грузовых самолетов семейства Ту-204, сервисном обслуживании транспортных самолетов Ан-124 «Руслан».