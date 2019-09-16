Курганская область попала в топ-30 регионов РФ с наименьшей долей расходов на ЖКХ

Расходы среднестатистической семьи Курганской области на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства в 2018 году составляли 8,9% от общего объема потребительских трат. По этому показателю регион оказался на 25-м месте рейтинга субъектов РФ, подготовленном «РИА Рейтинг». В среднем зауральская семья тратит ежемесячно на ЖКХ 2 536 руб. За год расходы по этой статье выросли на 0,1%.

Лидером рейтинга стали Республика Дагестан, где доля расходов на ЖКХ составляет 4,6% (2 445 руб.), а также Ингушетия (4,8%, 2 490 руб.), Хакасия (7,1%, 2 560 руб.), Татарстан (7,1%, 3 658 руб.) и Чечня (7,2%, 3 705 руб.).

Дороже всего услуги ЖКХ обходятся жителям Камчатского края: доля расходов достигает 15% (9750 руб.), Магаданской области – 14% (8105 руб.) и Ямало-Ненецкого округа – 13,5% (8098 руб.).