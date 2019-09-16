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В Сочи в суд передано уголовное дело в отношении пермяков с фальшивыми деньгами

В суд Сочи передано уголовное дело в отношении двух 24-летних жителей Перми, один из которых пытался расплатиться в магазине курорта фальшивой купюрой 5 тыс. руб. Они обвиняются по ч. 1 ст. 186 УК РФ («Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг»).

В ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщили, что исследование денежной купюры, которую изъяли у пермяка, подтвердило, что она является поддельной. Также было установлено, что задержанный вместе со своим другом в течение нескольких месяцев сбывал поддельные деньги в Сочи. В месте их временного проживания полицейские обнаружили и изъяли еще 18 поддельных пятитысячных купюр. Молодые люди сообщили, что приобрели 50 фальшивок через интернет.

Василий Хитрых


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