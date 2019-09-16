Мэрия Челябинска обжалует решение суда о восстановлении на работе уволенной чиновницы

Администрация Челябинска обжалует в апелляционной инстанции судебное решение о восстановлении в должности начальницы управления по взаимодействию с общественными объединениями Натальи Сурковой. Об этом сообщила исполняющая обязанности мэра Наталья Котова.

Наталья Суркова была уволена из администрации в июле за срыв подготовки одного из городских массовых мероприятий. Служебная ошибка была обнаружена в ходе внутренней проверки. Сообщалось, что из-за ненадлежащего исполнения обязанностей могла произойти «дестабилизация общественного порядка». В сентябре госпожа Суркова обжаловала приказ об увольнении в суде, который постановил восстановить ее в должности. «Решение суда будет обжаловано, конечно», - сказала Наталья Котова.