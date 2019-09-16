Три человека арестованы по делу о частных реабилитационных центрах в Ленобласти

Три человека арестованы по подозрению в незаконном удерживании в реабилитационных центрах в Ленобласти более 50 человек. Об этом сообщает пресс-служба СКР.
Всего подозрению в совершении преступления задержаны пять человек. Суд в Ленинградской области избрал меру пресечения, причем один из них отпущен под подписку, еще один — помещен под домашний арест. Трое заключены под стражу.
Следствие считает, что работники сети частных реабилитационных центров для лиц с алкогольной или наркотической зависимостью помещали пациентов в частные дома, с нарушением санитарных норм и удерживали там насильно. С родственников за такое «лечение» брали плату в размере до 100 тыс. в месяц.
Среди пациентов были и несовершеннолетние. Название центров не раскрывается.