Правила благоустройства вновь пытаются отменить через краевой суд

Предприниматели Перми оспорили правила благоустройства, запрещающие размещение нестационарных торговых объектов на придомовых территориях. «Предмет иска схож с тем, который был в 2018 году,— пояснил «Новому компаньону» представитель истцов Дмитрий Оксюта,— однако по содержанию доводов истцов есть существенные отличия. Если в иске 2018 года основной упор делался на ограничение прав собственности, то в том иске, который был подан сейчас, речь в первую очередь идет о праве на беспрепятственное распространение печатных изданий».

В 2018 году предприниматели сумели добиться признания правил незаконными — такое решение принял Пермский краевой суд. Однако Верховный суд РФ отменил это решение.

Изменения в правила благоустройства были внесены гордумой Перми весной 2017 года. Они запрещали размещать НТО на придомовых территориях, площадках для отдыха, детских, спортивных площадках, стоянках, а также в границах полосы отвода автомобильной дороги. Против этой нормы выступили владельцы НТО и представители ТСЖ. Их поддержало Пермское УФАС.