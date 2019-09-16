Мэр Сочи Алексей Копайгородский назначил заместителей

Глава города-курорта Сочи Алексей Копайгородский подписал распоряжение о назначении заместителей, сообщила пресс-служба мэрии. Вместо десяти вице-мэров в структуре администрации стало восемь, соответствующие решения приняло городское собрание Сочи.

По данным пресс-службы, первым вице-мэром назначен Денис Юрковский, до последнего времени занимавший пост руководителя департамента строительства Краснодарского края. В новой должности он будет координировать вопросы градостроительства, архитектуры и благоустройства. До назначения в краевую администрацию занимал должность заместителя главы Центрального района курорта, а затем – главы Адлерского района. Заместителем по вопросам внутренней политики, муниципальной службы, кадровой, информационной и аналитической работы стала Галина Москалева. На новую работу она перешла с должности главы департамента внутренней политики администрации Краснодарского края.

Социальный блок будет курировать Полина Деняк, ранее занимавшая занимала должность заместителя министра здравоохранения Краснодарского края. Владимир Пушкарев в должности заместителя главы Сочи займется развитием санаторно-курортного комплекса, ранее он работал в ГБУ КК «Крайтехинвентаризация – краевое БТИ». Блок ЖКХ возглавит Сергей Робилко, бывший глава Темрюкского района. Сергей Белоусов назначен вице-мэром Сочи по вопросам финансов, ранее работал в министерстве финансов Краснодарского края. Физическую культуру и спорт на должности заместителя главы Сочи будет курировать Валерий Козлов, работавший в министерстве физической культуры края.

Константин Чеботарь – единственный вице-мэр, который сохранил должность после отставки Анатолия Пахомова, вице-мэр Чеботарь продолжит курировать взаимодействие с правоохранительными органами и дела казачества.

Анна Перова, Краснодар

Анна Перова, Краснодар