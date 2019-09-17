Образование попало в тренды

По итогам «Острова» команды вузов-участников разработали проекты, направленные на повышение эффективности обучения и формирование модели цифрового университета. При этом сопоставление программ вузов с запросами рынка показало необходимость повышения гибкости образования и смещения акцента на развитие «мягких» навыков.

Прохождение интенсива не предполагало сдачи какого-либо финального экзамена, однако еще в процессе обучения участники начали работу над собственными проектами. В итоге команды представили более 100 разработок по перестройке образовательных программ университетов, построению в городе и регионе экосистемы, обеспечивающей создание и вывод на глобальный рынок технологических продуктов, преодолению технологических барьеров, ускоренным образовательным программам по специальностям для цифровой экономики, запуску сетевых акселераторов, разработке заявок на получение статуса научно-образовательных центров.

Весь «Остров» был разделен на девять факультетов, два из них — «Сквозные технологии» и «Рынки НТИ» — были прямо связаны с работой Центров компетенций в рамках Национальной технологической инициативы. Остальные же были направлены на изменение образовательного процесса или развитие общих навыков.

На гуманитарном факультете участники занимались проектированием структуры цифрового профиля университета. Команды рассмотрели перечень индикаторов, которые стоит учитывать при определении стратегий развития абитуриентов, студентов, выпускников и молодых работников. По завершении всего курса они создали форсайт-карты развития своих вузов — для этого на трех временных горизонтах (2022, 2025, 2030 годы) были выявлены наиболее важные тренды. Также, по словам организаторов, по завершении работы факультета на "Острове" несколько вузов договорились создать консорциум, участники которого готовы проектировать новые модели развития человеческого потенциала на основе развития цифрового профиля и анализа больших данных.

Слушатели Факультета управления, основанного на данных, работали с реальными кейсами — в частности, на факультете были разработаны проекты по прогнозированию спроса на образовательные программы с учетом трендов в НИОКР. Помимо этого участники построили карту внутренних компетенций вуза и карту компетенций по специальностям в области ИТ, а также разработали проект по управлению имиджем вуза, основанным на данных. В зависимости от своего базового набора знаний команды работали либо с готовыми инструментами, либо строили модели с применением машинного обучения. Финальным же проектом стало соревнование для участников, в рамках которого они предсказывали оценки студентов за диссертацию (в прошлом году на «Острове» слушатели предсказывали результат чемпионата мира по футболу). «Данные подсказывают и открывают то, что иногда хочется скрыть, и требуют изменения подходов к традиционному принятию решений»,— отметила руководитель центра цифрового развития Агентства стратегических инициатив Вера Адаева.

Организаторы лаборатории новых форматов дополнительного профессионального образования стремились показать вузам возможности для небюджетного заработка. Здесь было создано 18 модельных стратегий развития дополнительного профессионального образования. Большая часть университетских команд, разработавших стратегии, сделали акцент на распространение цифровых компетенций, технологии работы и защиты информации. Эти программы предусматривают достройку базовых стандартных отраслей цифровыми компетенциями дополнительного профессионального образования. Часть команд сфокусировались на повышении производительности труда, внедрении бережливого производства, проектного управления, развитии предпринимательства и даже виноделия.

Лидеры курса хотели показать своевременность отказа от жестких программ бакалавриата и переход, например, к набору краткосрочным программ. При этом часть курсов были посвящены стратегически вопросам, часть — прикладным: от расчетов финансовых показателей и стоимости маркетинговых бюджетов до оценки расходов на зарплаты конкретным сотрудникам. Студенты курса учились анализировать рынки, четко фокусироваться на конкретной целевой аудитории.

«Мы попробовали построить карту потребностей и ожиданий на четырех уровнях деятельности университета: абитуриент, студент, выпускник, работник. Увидели, что есть избыточность образования, то есть университет тратит много ресурсов на подготовку студента впустую, так как избыток не востребован ни студентом, ни работодателем. Университеты развивают hardskills, а востребованы и необходимы оказались softskills, которые считаются дополнительными. Поэтому многие студенты не могут трудоустроиться, у них есть лишнее, но нет нужного», отметил представитель одного из вузов-участников.

Ксения Ильинская