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Есть потребность в инновациях на производстве?

Успейте предложить задачу на промышленный хакатон ProHack 4.0

Разработка компании КРОК. IoT-модуль для умной каски, платформа «Цифровой рабочий»

Разработка компании КРОК. IoT-модуль для умной каски, платформа «Цифровой рабочий»

Фото: КРОК

КРОК открыл сбор задач на промышленный хакатон ProHack 4.0. Автором задачи может стать любая индустриальная компания, заинтересованная в повышении эффективности и безопасности производственных процессов. В финале соревнования ИТ-команды при участии ведущих экспертов отраслей и ИТ-производителей за 36 часов проверят гипотезы и предложат концептуальные решения реальных бизнес-кейсов с помощью интернета вещей, видеоаналитики, искусственного интеллекта, блокчейн, дронов и других технологий индустрии 4.0. Прием задач от промышленного сектора продлится до 30 сентября, заявок от команд — с 16 сентября до 25 октября.


К хакатону уже присоединились СИБУР, «Уралхим», «ФосАгро», «Газпромнефть», «Норникель» и Институт машиноведения УрО РАН. Обсуждается участие еще ряда энергетических, металлургических, нефтехимических, машиностроительных и других промышленных предприятий. Среди заявленных задач — контроль за наличием средств индивидуальной защиты с помощью видеоаналитики. Также участники определят возможность применения машинного зрения для распознавания дефектов на поверхности металла и выявят аномалии в работе оборудования при помощи data science и блокчейн.

Финал соревнования состоится 16–17 ноября в Москве. Здесь ИТ-команды, предложившие на отборочном этапе лучшие варианты решений, смогут реализовать свои идеи с учетом дополнительных вводных от компаний-авторов задач, обсудить идеи с экспертами и протестировать вендорские инструменты. В технологический стек хакатона войдут инструменты и платформы КРОК Облачные сервисы, Bitfury, Citrix, Cisco и другие.

«Промышленные компании часто приходят в КРОК с нестандартными задачами по разработке программного обеспечения, где для поиска оптимального решения нужно проверить сразу несколько идей,— говорит Сергей Стрелков, директор по разработке программного обеспечения ИТ-компании КРОК.— Для решения таких задач внутри КРОК уже есть экосистема, куда входят специалисты разных технологических практик и групп разработки КРОК, проверенные партнеры и вендоры с их лучшими инструментами. В рамках хакатона мы масштабируем этот опыт, чтобы после двух дней активной работы наши промышленные заказчики получили жизнеспособные варианты решений задач, а также инсайты для реализации будущих проектов».

КРОК более пяти лет развивает компетенции в технологиях индустрии 4.0 и имеет многолетний опыт в решении задач крупнейших промышленных компаний страны, например, «Росатома», «Росэнергоатома», «Мосэнерго», «РусГидро», Магнитогорского металлургического комбината, «Северстали». В роли технологических экспертов хакатона выступят разработчики ПО для управления дронами, диагностических терминалов, IoT-модуля для умной каски, платформ промышленной видеоаналитики и «Цифровой рабочий».

Финал мероприятия пройдет в главном офисе КРОК в Москве. Победители хакатона получат денежные призы и сертификаты на обучение по запуску и развитию ИТ-продуктов в рамках Акселератора КРОК. Призовой фонд хакатона составит 450 тыс. руб.

Узнать подробности, отправить задачу или заявку на участие команды, предложить инструменты для технологического стека можно на сайте www.prohack.croc.ru.

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