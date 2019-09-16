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Краснодар. Кубань, Адыгея

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Кубанские приставы и аварийная бригада газовиков устроили рейд в поселке Северном

В пригороде Краснодара в п. Северном судебные приставы высадили десант, чтобы собрать с его жителей задолженность по коммунальным платежам. В первый же выход должники заплатили около 40 тыс. руб., сообщает пресс-служба краевого УФССП. Также составлены акты описи и ареста имущества, вручены требования о явке в отдел.

Вместе с приставами по адресам неплательщиков отправилась аварийная бригада газовиков. Отмечается, что угрозы отключения голубого топлива подействовали на должников, перекрывать газ не пришлось.

Андрей Ульченко


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