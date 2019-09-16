Mercedes-Benz посвятил концепт-кар модели 1901 года

Vision Mercedes Simplex. Фото: Mercedes-Benz

Vision Mercedes Simplex. Фото: Mercedes-Benz

Vision Mercedes Simplex. Фото: Mercedes-Benz

Выпущенная в начале века машина стала первым транспортным средством с традиционной для современных автомобилей компоновкой агрегатов и органами управления. Отдать дань уважения классическому Mercedes 35 PS дизайнеры немецкой марки решили с помощью прототипа Vision Mercedes Simplex.

Как и исторический автомобиль, новинка отличается двухцветным бело-черным оформлением кузова. Открытый двухместный салон отделан в синих тонах в честь Лазурного берега. Приборы стилизованы под шкалы мотоцикла и дорогих яхт, а основную информацию водителю предоставляет проекционный 3D-дисплей, декорированный розовым золотом.

Вместо решетки радиатора предусмотрен 3D-дисплей, обрамленный панелью из розового золота, на который выводятся историческая графика и сведения о состоянии машины. Удерживающие капот ремни и сумка в задней части автомобиля выполнены из кожи и стилизованы под аналогичные детали оригинальной модели.

О технических характеристиках Vision Mercedes Simplex авторы проекта не сообщают, но подчеркивают, что в движение машину приводит силовой агрегат, использующий альтернативные виды энергии.