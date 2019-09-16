Большинство россиян готовы начать копить при доходе от 35 тыс. рублей на члена семьи

Россияне, которые не имеют никаких сбережений, готовы начать копить при месячном доходе от 35 тыс. руб. на члена семьи, приводит РБК результаты опроса СК «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие». Названная респондентами сумма превышает среднедушевой доход россиян по итогам 2018 года, который, по данным Росстата, составил около 33 тыс. руб. в месяц.

Большинство опрошенных (59%) признались, что не имеют вообще никаких сбережений. Около трети (32,4%) тех, кто откладывает деньги, делают это «нерегулярно и точечно», например, откладывают средства, полученные с продажи имущества, при получении наследства или в качестве материальной помощи от родственников. 58% опрошенных удается регулярно откладывать деньги с зарплаты, 9,6% — с премии.

39,5% россиян, имеющих сбережения, формируют их за счет небольших сумм от ежемесячного дохода (от 5% до 10%). Еще 28,3% россиян откладывает менее 5% доходов. 35% опрошенных признались, что сумма их накоплений соответствует двум-пяти их ежемесячным окладам, 13% респондентов обладает суммами, соответствующими 6–12 ежемесячным окладам. 5% россиян удалось накопить более 12 ежемесячных окладов. 59% опрошенных рассказали, что откладывают наличные рубли, 30% копят на депозите.

Среди россиян, которые не делают сбережения, 27% рассказали, что нуждаются в доходе от 45 тыс. до 55 тыс. руб. на члена семьи, чтобы откладывать деньги. Еще 21% готовы откладывать при доходе 55 тыс. руб. на члена семьи, 17% необходим доход от 35 тыс. до 45 тыс. руб. Еще 11% россиян выразили готовность откладывать и при доходе от 15 тыс. до 25 тыс. руб. на члена семьи, 2% — при доходе от 10 тыс. до 15 тыс. руб.

Телефонный опрос 1500 человек по репрезентативной выборке в июле 2019 года провел научно-технический центр «Перспектива».