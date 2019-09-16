Валовое производство молока в Удмуртии выросло с начала года на 6,5%

За январь-август 2019 года сельхозорганизации и фермерские хозяйства Удмуртии надоили 513,1 тыс. тонн молока. Рост валового производства составил 6,5% или 31,2 тыс. тонн к аналогичному уровню прошлого года, сообщает пресс-служба минсельхоза республики. Объемы реализации продукции увеличились на 8% — с начала года в регионе реализовали на переработку 427,4 тыс. тонн молока.

Закупочная цена на молоко держится на уровне 22,95 руб. за кг без НДС. Год назад она составляла 21,83 руб. «Цена в целом для нас сложилась неплохая, и до конца года никаких сюрпризов мы не ожидаем. Хотя уже есть первые предвестники того, что в будущем году может случиться снижение. Поэтому уже сегодня следует больше внимания уделять качеству молока»,— отметила министр сельского хозяйства Удмуртии Ольга Абрамова.