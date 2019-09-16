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Почетным гражданином Пермского края может стать заслуженный учитель РФ Сергей Полянский

Гордума Перми внесла губернатору Пермского края представление о присвоении почетного звания «Почетный гражданин Пермского края» Сергею Полянскому (посмертно). Решение опубликовано на сайте думы.

Сергей Полянский (1954–2019) — учитель высшей категории в школе №146, основатель школы углубленного изучения физики в Пермском крае, заслуженный учитель Российской Федерации, педагог-исследователь, победитель национального проекта «Образование». Являлся лауреатом премий губернатора Пермской области, Всероссийского конкурса «Учитель-воспитатель будущих учёных».

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