Почетным гражданином Пермского края может стать заслуженный учитель РФ Сергей Полянский

16 сентября, понедельник
Гордума Перми внесла губернатору Пермского края представление о присвоении почетного звания «Почетный гражданин Пермского края» Сергею Полянскому (посмертно). Решение опубликовано на сайте думы.
Сергей Полянский (1954–2019) — учитель высшей категории в школе №146, основатель школы углубленного изучения физики в Пермском крае, заслуженный учитель Российской Федерации, педагог-исследователь, победитель национального проекта «Образование». Являлся лауреатом премий губернатора Пермской области, Всероссийского конкурса «Учитель-воспитатель будущих учёных».