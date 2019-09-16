«Радикальных изменений ждать не приходится»

Петр Авен поспорил с Владимиром Путиным, Герман Греф раскритиковал национальные проекты, Анатолий Чубайс пожаловался на силовое давление — минувшая неделя закончилась острой дискуссией относительно пути развития российской экономики. Это произошло, в частности, на Московском финансовом форуме. Смысл в том, что традиционные схемы устарели — нужны реформы и новые подходы. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что власть по-прежнему скептически относится к либеральным инициативам.

Так совпало, что традиционный осенний финансовый форум проходил сразу же после региональных выборов, которые, как известно, получились непростыми. Хотя считается, что те, кто за это отвечал, со своей задачей справились. Тем не менее, можно рискнуть сказать, что страсти еще окончательно не улеглись.

И вот на этом фоне пришел черед по ситуации в стране высказаться так называемым системным либералам. В нынешней вертикали они отвечают за экономику. По традиции такие дискуссии считаются уместными, и здесь допускается немалая доля остроты. Собственно, так и произошло. Либералам удалось оживить повестку дня.

Хозяин финансового форума — министр финансов и первый вице-премьер Антон Силуанов — в течение двух дней выслушивал критические замечания от ближайших коллег. Сначала Алексей Кудрин усомнился в эффективности национальных проектов, а затем Герман Греф с присущим ему красноречием разнес в пух и прах существующую модель развития экономики. Глава Сбербанка посчитал, что нынешние подходы безвозвратно устарели, и призвал потратить деньги на новую модель, в частности, в здравоохранении и образовании. Попутно Анатолий Чубайс высказался на злобу дня — о пагубности силового давления на экономику и бизнес. Глава «Роснано» призвал начать уже с этим что-то делать, иначе будет поздно. Греф также согласился, предложил сократить число полицейских, а остальным повысить зарплату.

Своеобразный итог дискуссии подвел Петр Авен в интервью телеканалу «Россия 1» — поспорил с Владимиром Путиным относительно исчерпания либеральной модели. В интервью Financial Times президент критиковал западную либеральную политику. Авен сказал, что для него лично она остается незыблемой. В первую очередь потому, что сам он как раз либеральный экономист.

Надо сказать, что в этом году острая дискуссия возникает уже не в первый раз — нечто подобное было летом на Петербургском международном экономическом форуме. Тогда тоже были споры, критика и острые замечания в адрес все того же Антона Силуанова, который в настоящее время отвечает за экономику.

Но вот и лето прошло, словно не бывало, настала очень. Хочется спросить: что-нибудь изменилось? Нет, ничего не изменилось. Изменится ли что-нибудь сейчас, после очередных острых выступлений? Ответ также отрицательный.

Либеральная дискуссия существует не для того, чтобы что-то менять, а чтобы оживлять общий информационный фон и мероприятия, подобные финансовому и петербургскому форумам.

Это необходимо, чтобы демонстрировать иностранным инвесторам: у нас в стране можно остро высказываться по самым наболевшим вопросам. При этом власть все, конечно, слышит, но у нее есть свое мнение. Критиковать легко, а вот сделать трудно. Здесь по-прежнему есть убежденность в эффективности проверенной системы ручного управления: сделаем пару внушений местным руководителям, и национальные проекты, глядишь, заработают. То же самое и с силовиками: соберем совещание, попросим их полегче. Они же тоже люди, услышат.

Хотя либералы ведь тоже говорят не просто так — ситуация действительно не улучшается. Об этом свидетельствуют многочисленные доклады, например, Росстата. Были даже шокирующие данные, что людям на вторую пару обуви порой не хватает. Также можно вспомнить пожарного из Калининграда, который на «Прямой линии» с президентом признался, что получает даже меньше прописанного в законе минимума. Здесь есть о чем задуматься.

Однако никаких радикальных изменений все равно ждать не приходится. Несмотря на то, что слова «мы идем не туда» звучат все громче. И что подходы, родом из сталинских пятилеток, не годятся. И это уже тренд последнего времени. Те же самые либералы и раньше говорили остро, но сейчас это уже на грани допустимого. Так что есть определенные тенденции. К чему это приведет — другой вопрос. Может случиться так, что цены на нефть вдруг резко вырастут, и все эти разговоры о реформах отпадут сами собой. Ручное управление, цены на нефть и авось — прорыв обеспечен. Альтернатива либеральному причитанию.