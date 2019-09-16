В Челябинске появятся ярмарки выходного дня

Мэрия Челябинска готовит изменения в региональное законодательство для организации в городе ярмарок выходного дня. Планируется оборудовать во всех районах торговые места, где предприниматели смогут реализовывать продукцию с пятницы по воскресенье, сообщила и.о. главы города Наталья Котова.

По словам Натальи Котовой, ярмарки выходного дня станут альтернативой для предпринимателей, которые раньше торговали своей продукцией в нелегальных ларьках и на стихийных рынках. «Мы запланировали эту работу, чтобы упорядочить торговлю, которая есть у нас на улицах. Взяли опыт Москвы, там организованы ярмарки выходного дня на самых востребованных местах. В пятницу, субботу, воскресенье разворачиваются одинаковые шатры. Продаются места на год, на два, на три, в зависимости от законодательства. Условно, есть место ярмарочное, 20-40 мест, каждое место может быть реализовано на торгах. Предприниматель приобретает его и имеет право в течение трех дней реализовывать свою продукцию», - рассказала госпожа Котова.

Помимо коммерческих мест на ярмарках выходного дня будут предусмотрены льготные шатры для пенсионеров и садоводов. В каждом районе города будет несколько таких торговых площадок, отметила Наталья Котова.