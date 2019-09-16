Наталья Ржевская подтвердила факт конфликта интересов в министерстве ЖКХ Самарской области

Заместитель министра энергетики и ЖКХ Самарской области Наталья Ржевская заявила о факте конфликта интересов в профильном министерстве. Об этом говорится в ответе министра ЖКХ и энергетики Самарской области Сергея Маркова на запрос депутата Самарской губернской думы Михаила Матвеева.

«Ржевская Н.М. подала уведомление о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов»,– говорится в документе.

Уведомление находится на этапе рассмотрения. В июле текущего года Наталья Ржевская была назначена заместителем министра энергетики и ЖКХ Самарской области. На новом посту она контролирует работу по обращению с отходами. До этого она занимала должность директора ООО «ЭкоСтройРесурс» — единого регионального оператора по обращению с ТКО.

Георгий Портнов