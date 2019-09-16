Чертковский район Ростовской области получит 13,8 млн руб. на закупку автобусов

Из резервного фонда Ростовской области Чертковскому району выделили около 13,2 млн руб. на покупку семи пассажирских автобусов типа ПАЗ, сообщает пресс-служба губернатора региона. Еще 606 тыс.руб. на эти цели добавит муниципалитет.

Эти автобусы будут ходить по маршрутам, связывающим Чертково с другими населенными пунктами района.

С июля этого года транспортным перевозками населения района занимается недавно созданное муниципальное предприятие. Автобусы, которые сейчас есть у перевозчика, сильно изношены. Новые транспортные средства район получит до конца года.

Дарья Голякова