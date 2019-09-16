В ООО «БСК» производят замену последнего бакового масляного выключателя

Демонтаж бакового масляного выключателя на ПС 220 кВ «Самаровка» ООО «БСК»

На подстанции 220 кВ «Самаровка» ООО «БСК» (дочернее предприятие АО «БЭСК», входящего в группу компаний АФК «Система») производится замена бакового масляного выключателя МКП-110 на современный элегазовый.

ПС «Самаровка» является одной из ключевых подстанций в энергетической инфраструктуре Республики Башкортостан. В классе напряжения 220 кВ она участвует в передаче электроэнергии из центральной части энергосистемы Башкирии в энергосистему Оренбургской области, в классе напряжения 110 кВ - обеспечивает электроснабжение промышленных предприятий и населения городов Мелеуз и Салават, в классе напряжения 35 кВ – покрывает потребности предприятий среднего и малого бизнеса, а также жителей в Мелеузовском и Федоровском районах республики.

Демонтированный МКП-110 станет последним баковым масляным выключателем на подстанциях 220-500 кВ ООО «БСК». Сетевики планомерно модернизируют свои объекты, заменяя устаревшее оборудование на новое. Всего с 2014 года на подстанциях Башкирской сетевой компании заменены 40 масляных выключателей на элегазовые, имеющие более длительный межремонтный период. Кроме того, элегазовые выключатели компактнее, обладают преимуществами в надежности и безопасности эксплуатации.