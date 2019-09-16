Предлагавший взятку в 2,2 млн руб. сотруднику саратовского УФСБ директор ООО предстанет перед судом

В Саратове перед судом предстанет директор одного из ООО, покушавшийся на дачу взятки сотруднику УФСБ (ч. 3

ст. 30 - ч. 5 ст. 291 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

По версии следствия, 24 апреля обвиняемый передал оперуполномоченному УФСБ по Саратовской области 1 млн руб. в качестве первой части взятки от ранее предложенной суммы в размере 2,2 млн руб. за непроведение проверки деятельности двух организаций, связанной с незаконной эксплуатацией оборудования участка железнодорожного пути для хранения, транспортировки и отгрузки нефти контрагентам. Передача незаконного вознаграждения проходила под контролем отдела собственной безопасности УФСБ.

Своей вины фигурант уголовного дела не признал.

Марина Ковалева