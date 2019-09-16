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Выделенные линии для общественного транспорта появятся на семи улицах Челябинска

Выделенные линии для общественного транспорта предусмотрены комплексной схемой организации движения (КСОД), которая была утверждена в Челябинске в декабре 2018 года. Они появятся на семи улицах города, рассказал заместитель мэра по дорожному хозяйству Владимир Алейников.

«Как КСОД нам предлагает, семь участков таких в городе будет. Мы моделировали разные моменты. Программа показывает, что должно сократиться время прохождения этих участков. Это будет Комсомольский проспект, участок проспекта Ленина, часть Свердловского проспекта от Победы и дальше в сторону Металлургического района, часть улицы Воровского и другие»,- сообщил Владимир Алейников.

Как ранее сообщал «Ъ-Южный Урал», выделенные полосы для общественного транспорта появились в Челябинске на улицах Северокрымская, Энгельса и Труда. По ним могут ездить только муниципальный общественный транспорт и легальные частные перевозчики. Штраф для автомобилистов за выезд на такую полосу – 1,5 тыс. руб. В ближайшее время, по словам Владимира Алейникова, будет выделен еще один участок с приоритетом движения для троллейбусов, автобусов и маршрутных такси. Он будет размечен «на повороте от зоопарка в сторону улицы Северо-Крымской».

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