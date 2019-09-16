За удар хвостом самолета о взлетную полосу в аэропорту Краснодара наказаны пилоты

На основании постановлений Новосибирского транспортного прокурора командир и второй пилот самолета, ударившегося 14 июля этого года хвостовой частью о взлетно-посадочную полосу в аэропорту Краснодара, привлечены к административной ответственности по ч. 3 ст. 11.3 КоАП РФ («Действия, угрожающие безопасности полетов»). Как сообщается на сайте ведомства, рейс Boeing 737-800 был авиакомпании «Глобус» по маршруту Москва (Домодедово) – Краснодар.

Удар хвостовой части фюзеляжа самолета привел к повреждениям обшивки и элементов воздушного судна. На борту лайнера было 170 пассажиров и шесть членов экипажа. В инциденте никто не пострадал. Как выявила прокуратура, причинами произошедшего стали допущенные экипажем ошибки пилотирования, а также ненадлежащее использование требований правил о выполнении полетов в гражданской авиации.

Представление внесено также генеральному директору ООО «Глобус».

Василий Хитрых