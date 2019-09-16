Возбуждено дело по факту смерти заключенного в одной из колоний Курганской области

Следственные органы СК РФ по Курганской области возбудили уголовное дело по факту смерти осужденного в исправительной колонии.

По данным пресс-службы регионального управления ФСИН России, 14 сентября в ИК №2, расположенной в поселке Просвет Кетовского района, на своем спальном месте обнаружен 29-летний осужденный с признаками насильственной смерти.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего), сообщает СУ СК РФ по Курганской области. Следователь провел осмотр места происшествия, допросил свидетелей, назначены необходимые экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.