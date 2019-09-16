В честь Михаила Калашникова назвали испытательный стрелковый полигон в Алтайском крае

Имя Михаила Калашникова присвоили испытательному стрелковому полигону Барнаульского патронного завода в Алтайском крае. Он открылся 14 сентября к 100-летию со дня рождения конструктора, родившегося на Алтае в 1919 году, после масштабной реконструкции, в которую вложили более 40 млн руб., сообщает ТАСС.

«Сегодня мы открываем стрелково-спортивный комплекс имени Михаила Калашникова. Он прожил лишь небольшую часть своей жизни в Алтайском крае, но именно здесь происходило его становление»,— сказал губернатор Алтайского края Виктор Томенко на церемонии открытия объекта.

На полигоне будут проходить не только стрелковые испытания, но и спортивные соревнования. «Стрельбище построено с учетом текущего ландшафта абсолютно оптимально. Здесь шесть галерей, в которых можно стрелять из разных видов оружия на дистанции от 50 до практически 600 м. Дистанция 600 м очень редкая»,— отметила руководитель дирекции по специальным проектам Федерации практической стрельбы России Анастасия Черненко.