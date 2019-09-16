«Татнефть» заняла пятое место среди крупнейших частных компаний РФ

Компания «Татнефть» оказалась на пятом мести среди 200 самых крупных частных компаний России по версии Forbes. Выручка татарстанского предприятия за прошлый год составила 910,5 млрд руб., а в штате компании находятся свыше 48 тыс. сотрудников.

Всего в топ-200 крупнейших частных компаний страны вошли пять предприятий Татарстана. Помимо «Татнефти» там оказались ТАИФ-НК (39-е место, выручка – 228 млрд руб.), «Нижнекамскнефтехим» (42-е место и 193,9 млрд руб.), «ТрансТехСервис» (111-е место, 95,8 млрд) и «Казаньоргсинтез» (132-е, 79,1 млрд)

Самым крупным частным предприятием оказалась нефтяная компания «Лукойл», выручка которой превысила 8 трлн руб., а штат составил свыше 102 тыс. человек. Вторым стал «Сургутнефтегаз» (выручка — 1,8 млрд руб., штат — свыше 112 тыс. человек). Тройку лидеров замкнула компания X5 Retail Group (1,5 тыс. млрд руб. и 278 тыс. человек).

"Ъ-Казань"