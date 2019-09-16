Мэрия ищет проектировщика для строительства спортивного центра с бассейном на Парковом

Администрация Перми объявила конкурс на разработку проектной документации для строительства спортивного комплекса с плавательным бассейном в микрорайоне Парковом.

Как указано в техническом задании, спорткомплекс будет размещаться на ул. Шпальной, 2. В комплекс входит здание с двумя плавательными бассейнами: размером 25х20 м и для обучения детей плаванию размером 10х6 м, с универсальным спортивным залом 24х15 м, с двумя залами "сухого" плавания, с тренажерным залом, с доступом для занятий маломобильных групп населения в залы и бассейны. В центре будут трибуны, рассчитанные на 500 человек, финские сауны, кабинеты для персонала, медиков, охраны и так далее. Проект необходимо разработать в срок не позднее 300 календарных дней с даты заключения муниципального контракта.

Максимальная цена контракта определена в 9 млн руб. Итоги конкурса подведут 17 октября.