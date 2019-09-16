16 сентября, понедельник
Войти в профиль
Челябинск. Южный Урал

Коротко

Новости

все новости

Новости компаний

Создатель Angry Birds судится с курганской сетью магазинов «Метрополис»

Финский разработчик мобильных игр Rovio Enternainment Oyj продал в Арбитражный суд Курганской области иск к сети магазинов «Метрополис», а также к московскому ООО «Шууган» и индивидуальному предпринимателю Наталье Барановой, с которых требует компенсацию за нарушение исключительного права на товарный знак в размере 3,17 млн руб.

Согласно документу, опубликованному в картотеке арбитражных дел, сумма претензий Rovio к «Метрополису» составляет 1,13 млн руб. Ближайшее судебное заседание назначено на 17 октября.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Приложения

Партнерский проект

Анонс

Профиль пользователя