Создатель Angry Birds судится с курганской сетью магазинов «Метрополис»

Финский разработчик мобильных игр Rovio Enternainment Oyj продал в Арбитражный суд Курганской области иск к сети магазинов «Метрополис», а также к московскому ООО «Шууган» и индивидуальному предпринимателю Наталье Барановой, с которых требует компенсацию за нарушение исключительного права на товарный знак в размере 3,17 млн руб.

Согласно документу, опубликованному в картотеке арбитражных дел, сумма претензий Rovio к «Метрополису» составляет 1,13 млн руб. Ближайшее судебное заседание назначено на 17 октября.